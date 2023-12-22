Колесов рассказал, когда в Петербурге закончится оттепель

Сейчас в городе на Неве и в Ленобласти наблюдается плюсовая температура.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Северную столицу вернутся холода. По словам специалиста, оттепель закончится вечером 25 января. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

Сейчас в городе на Неве и в Ленобласти наблюдается плюсовая температура. Однако предстоящей ночью произойдет переход через ноль. Завтра утром обещают слабый плюс, но вечером будет уже морозно.

В Санкт-Петербурге температура воздуха опустилась ниже +3 градусов только в середине ночи, а сегодня днем будет держаться между +2…+3 градусами, завтра еще прохладнее +1…+2 градуса. И подморозит только в ночь на 26 января. Александр Колесов, синоптик

В Петербурге 24 января температура превысит климатическую норму.

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. На дорогах будет очень скользко.

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