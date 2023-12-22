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В Петербурге 24 января температура останется существенно выше климатической нормы
Сегодня, 8:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 24 января температура останется существенно выше климатической нормы

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Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В среду на погоду в Петербурге будет оказывать влияние передняя часть следующего, приближающегося с запада, атлантического циклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклон 24 января сохранит в регионе облачную погоду, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температурный фон останется существенно выше климатической нормы. Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер южный 4-9 м/с.

В четверг ожидается небольшой снег, мокрый снег, гололедица и 0…+2 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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