Зорькин предупредил о риске дегуманизации из-за цифровизации

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в лекции на ПМЮФ заявил, что цифровые технологии несут угрозу тотального контроля и утраты приватности.

На Петербургском международном юридическом форуме председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин выступил с традиционной лекцией, в которой затронул проблемы, связанные с развитием цифровых технологий. По его словам, цифровая революция, при всём её положительном влиянии на производительность труда, несёт серьёзные риски тотального контроля, несовместимого с достоинством человека, а также полной утраты приватности. Кроме того, под угрозой оказывается биологическая и когнитивная природа человека, пишет Коммерсантъ.

Глава КС обратил внимание на явление, которое он назвал надзорным капитализмом, — когда все сведения о поведении человека, собранные с помощью цифровых средств слежения, становятся ключевым ресурсом для извлечения прибыли. Он также отметил, что гиг-экономика превращает человека в придаток цифровых платформ, а тотальный сбор данных и алгоритмическое управление трудом создают новые, внешне незаметные, но мощные формы отчуждения.

По мнению Зорькина, алгоритмическое управление возвращает к жизни шаблоны жёсткой социальной иерархии, которые уже казались архаичными. В связи с этим он призвал установить на законодательном уровне так называемые красные линии — абсолютные запреты в отношении всего, что ведёт к технологической дегуманизации человека и создаваемой им системы общественных отношений, а также порождает новые формы неравенства и эксплуатации.

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