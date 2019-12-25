Зорькин назвал человеческое достоинство главной ценностью

Он подчеркнул, что смертность и несовершенство человека — не недостатки, а фундаментальные условия свободы и морали.

На Петербургском международном юридическом форуме 25 июня председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин выступил с лекцией, центральной темой которой стали риски биотехнологического переустройства человека. По его убеждению, попытки сконструировать с помощью высоких технологий "постчеловека" — существо, многократно превосходящее обычного человека по физическим и когнитивным параметрам, — таят в себе прямую опасность для основ конституционного строя и всего человечества.

Глава КС указал, что психофизиологические ограничения и конечность человеческого существования не являются изъянами, а представляют собой необходимые основания для существования свободы, достоинства, морали и права. Он также отметил, что "постчеловек" вписывается в логику "надзорного капитализма" — системы, в которой поведение человека становится товаром и ресурсом для прибыли. По его словам, любое вмешательство, направленное на искусственное преодоление этих природных границ, неизбежно ведёт к разрушению единственной безусловной ценности нашего вида — человеческого достоинства. Поэтому такие попытки должны рассматриваться как безусловная и всеобъемлющая угроза, требующая законодательного противодействия.

Ранее Петроградский суд осудил двоих мужчин за издевательства над школьницей.

Фото: Piter.TV