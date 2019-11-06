Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству

Научное сообщество предоставило результаты 40-летнего исследования мировых экологических проблем.

Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств. Работа опубликована в издании BioScience. Авторы материала заявили, что должны выполнить моральный долг и предупредить население о грядущей катастрофе.

В тексте сообщения говорится о необходимости принятия срочных мер по сокращению уровня углекислого газа. Выводы исследователей основаны на результатах 40-летней работы в данном направлении. Ученые замеряли температуру поверхности Земли, рост населения, темп обезлесения, массу полярных льдов, ВВП, объем выбросов углекислого газа, а также потребление энергии. Они выяснили, что темпы наступления "точки невозврата" продвигаются гораздо быстрее, чем ранее прогнозировалось.

Спасти мир можно, если перейти на возобновляемые источники энергии и сократить выбросы в атмосферу, остановить вырубку растений и потреблять меньше животной пищи.

Ранее Piter.tv писал о том, что в мировой океан ежегодно попадает от 5 до 12 млн тонн пластика.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/National Geographic