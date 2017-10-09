Минприроды предполагает, что Россия сильно пострадает из-за глобального потепления

В 2019 году правительство предпримет меры по ликвидации проблемы.

В своем новом докладе, посвященном охране окружающей среды, министерство природы описало печальные последствия перманентного увеличения температуры на территории страны. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как утверждают эксперты, глобальное потепление коснется всех уголков нашей необъятной Родины. К природным бедствиям они отнесли резкое снижение уровня воды и освобождение из "ледяного плена" захоронений химических и радиоактивных веществ. Сельское хозяйство пострадает из-за возможного выхода из берегов Каспийского моря и нашествия насекомых. Минприроды также опасается, что высокая температура может стать причиной деформации дорог и железнодорожных путей, что может привести к увеличению числу аварий. Помимо этого, резкое потепление негативно скажется на здоровье пожилых людей и сердечников.

В первом квартале 2019 правительство планирует направить президенту Владимиру Путину доклад о целесообразности ратификации РФ Парижского климатического соглашения.

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