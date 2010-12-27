Набережную Мойки капитально отремонтируют впервые за 66 лет

Последний раз набережную ремонтировали в 1952 году.

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России утвердил проект капитального ремонта участка набережной левого берега р. Мойки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работы будут проходить на участке длинной 40 метров между Большим Конюшенным и Малым Конюшенным мостами по левому берегу, недалеко от "Конюшенного ведомства". В ходе ремонта подпорная стенка будет усилена буронабивными сваями, будет проведена реставрация гранитных камней облицовки и восстановление исторической облицовки новой подпорной стенки. Кроме того, в план работ входит капремонт участка проезжей части на набережной, тротуарных плит и реставрация архитектурного декора ограждения. Последний раз набережную ремонтировали в 1952 году.

Деньги для финансирования работ пойдут из бюджета города.

Ранее на Piter.TV: В Колпино построят современный центр для очистки воды и стоков

Фото: gge.ru