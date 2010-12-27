Промзона Колпинский район станет территорий для стройтельства объектов для разработки и производства материалов, очишающих воду и стоки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по инвистициям Санкт-Петербурга.
Проект предполагает создание НИИ, который будет вести научную деятельность в интересах водоконалов и промпредприятий. Помимо это ученые будут разрабатывать и производить реагенты и их смесевые модификаций для производства питьевой воды и очистки стоков.
Инициатива была подписана в рамках Петербургского международного экономического форум - 2017. Строительство объектов начнется в следующем году. Ожидается, что в проект будет инвестировано 1 миллиард частных денег.
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Фото:pixobay.com
В Колпино построят современный центр для очистки воды и стоков
В проект будет инвестировано 1 миллиард частных денег.
Промзона Колпинский район станет территорий для стройтельства объектов для разработки и производства материалов, очишающих воду и стоки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по инвистициям Санкт-Петербурга.