В Колпино построят современный центр для очистки воды и стоков

В проект будет инвестировано 1 миллиард частных денег.

Промзона Колпинский район станет территорий для стройтельства объектов для разработки и производства материалов, очишающих воду и стоки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по инвистициям Санкт-Петербурга.



Проект предполагает создание НИИ, который будет вести научную деятельность в интересах водоконалов и промпредприятий. Помимо это ученые будут разрабатывать и производить реагенты и их смесевые модификаций для производства питьевой воды и очистки стоков.



Инициатива была подписана в рамках Петербургского международного экономического форум - 2017. Строительство объектов начнется в следующем году. Ожидается, что в проект будет инвестировано 1 миллиард частных денег.



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