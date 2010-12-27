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В Колпино построят современный центр для очистки воды и стоков
Сегодня, 11:23
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Rybka123
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В Колпино построят современный центр для очистки воды и стоков

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В проект будет инвестировано 1 миллиард частных денег. 

Промзона Колпинский район станет территорий для стройтельства объектов для разработки и производства материалов, очишающих воду и стоки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по инвистициям Санкт-Петербурга. 

Проект предполагает создание НИИ, который будет вести научную деятельность в интересах водоконалов и промпредприятий. Помимо это ученые будут разрабатывать и производить реагенты и их смесевые модификаций для производства питьевой воды и очистки стоков. 

Инициатива была подписана в рамках Петербургского международного экономического форум - 2017. Строительство объектов начнется в следующем году. Ожидается, что в проект будет инвестировано 1 миллиард частных денег. 

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Фото:pixobay.com

Теги: копино , центр по очистке воды
Категории: Лента новостей Новости СПб

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