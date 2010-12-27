Пулковская обсерватория согласилась на строительство "Планетограда"

Ранее Борис Вишневский обратился к Георгию Полтавченко с просьбой отозвать разрешение на строительство ЖК "Планетоград", выданное службой госстройндазора и экспертизы.

Пулковская обсерватория выступила за строительство ЖК "Планетоград" вблизи территории РАН. Об этом в социальных сетях сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Депутат узнал об этом решении из ответа и. о. губернатора Александра Говорунова на официальное обращение в связи с повторной выдачей разрешения на строительство около Пулковской обсерватории.

Из ответа Говорунова выясняется возмутительное обстоятельство. Оказывается, 11 апреля ГАО РАН согласовало строительство. Полагая, что "негативное влияние строительства на деятельность обсерватории отсутствует" и "не препятствует выполнению научных исследований ГАО РАН". Поэтому у Госстройнадзора не было оснований отказать. А суд отменял прежнее разрешение именно по причине отсутствия согласования ГАО РАН. Борис Вишневский, депутат.

Ранее Борис Вишневский обратился к Георгию Полтавченко с просьбой отозвать разрешение на строительство ЖК "Планетоград", выданное службой госстройндазора и экспертизы. Депутат ссылался на суд, ранее отменивший подобное разрешение. Вишневский также обращался в РАН: он просил отказаться от прекращения наблюдений в обсерватории.

Вопрос о правомерности застройки территории у Пулковской обсерватории решается уже несколько месяцев. В сентябре Куйбышевский суд должен рассмотреть третий иск активистов, оспаривающих реализацию проекта.

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