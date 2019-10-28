Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Чиновники увидели негативные последствия от данного предложения.

Минэкономразвития отказалось от предложенного Анатолием Чубайсом "углеродного налога". Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на письмо заместителя министра ведомства Михаила Расстригина, которое он направил в правительство.

Чиновники основывались на решениях, вынесенных представителями Минэнерго, Минпромторга и Союза промышленников. В Совете Федерации не поддержали данную инициативу. Сенаторы переживают, что новый сбор денег негативно скажется на экономическом росте отрасли. Они заметили, что сначала разобраться с объемами выбросов в атмосферу, а затем предлагать поправки в законопроект.

Напомним, что летом 2019 года Чубайс заявил, что государство должно стимулировать предпринимателей для того, чтобы они начали сокращать выброс вредных отходов и углекислого газа в атмосферу.

Ранее Piter.tv писал о том, что углеродный налог Чубайса может привести к росту тарифов ЖКХ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop