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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

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Чиновники увидели негативные последствия от данного предложения.

Минэкономразвития отказалось от предложенного Анатолием Чубайсом "углеродного налога". Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на письмо заместителя министра ведомства Михаила Расстригина, которое он направил в правительство.

Чиновники основывались на решениях, вынесенных представителями Минэнерго, Минпромторга и Союза промышленников. В Совете Федерации не поддержали данную инициативу. Сенаторы переживают, что новый сбор денег негативно скажется на экономическом росте отрасли. Они заметили, что сначала разобраться с объемами выбросов в атмосферу, а затем предлагать поправки в законопроект.

Напомним, что летом 2019 года Чубайс заявил, что государство должно стимулировать предпринимателей для того, чтобы они начали сокращать выброс вредных отходов и углекислого газа в атмосферу.

Ранее Piter.tv писал о том, что углеродный налог Чубайса может привести к росту тарифов ЖКХ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop

Теги: анатолий чубайс, минэкономразвития, налог
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 9:31

Госрегулирование выбросов парниковых газов это афера, жульничество.  Только глупцы или враги государства  хотят внедрить такой налог. Изменение климата происходит из-за того, что вырублены 60% лесов. Состав атмосферы и её физические параметры изменились.  Надо высадить триллионы деревьев и тогда лет через 30 климат начнёт  восстанавливаться. А регулирование,  небольшое,  парниковых газов к улучшению климата не приведёт. Никогда. Это идиотизм чиновничий регулировать парниковые газы.

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