Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития отказалось от предложенного Анатолием Чубайсом "углеродного налога". Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на письмо заместителя министра ведомства Михаила Расстригина, которое он направил в правительство.
Чиновники основывались на решениях, вынесенных представителями Минэнерго, Минпромторга и Союза промышленников. В Совете Федерации не поддержали данную инициативу. Сенаторы переживают, что новый сбор денег негативно скажется на экономическом росте отрасли. Они заметили, что сначала разобраться с объемами выбросов в атмосферу, а затем предлагать поправки в законопроект.
Напомним, что летом 2019 года Чубайс заявил, что государство должно стимулировать предпринимателей для того, чтобы они начали сокращать выброс вредных отходов и углекислого газа в атмосферу.
Ранее Piter.tv писал о том, что углеродный налог Чубайса может привести к росту тарифов ЖКХ.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/CareerOneStop
Обсуждение ( 1 )
Госрегулирование выбросов парниковых газов это афера, жульничество. Только глупцы или враги государства хотят внедрить такой налог. Изменение климата происходит из-за того, что вырублены 60% лесов. Состав атмосферы и её физические параметры изменились. Надо высадить триллионы деревьев и тогда лет через 30 климат начнёт восстанавливаться. А регулирование, небольшое, парниковых газов к улучшению климата не приведёт. Никогда. Это идиотизм чиновничий регулировать парниковые газы.