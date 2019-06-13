Однако, чтобы думать о введении налога в России, нужно сначала разобраться с объемами выбросов.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России "углеродный налог". Об этом он сообщил РИА Новости в рамках ПМЭФ.

По его мнению, это необходимо сделать для стимулирования промышленников в вопросе сокращения вредных выбросов. В Евросюзе, например, импортные товары облагаются дополнительным налогом, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2.

Если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5-7-10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт. Анатолий Чубайс

Однако, чтобы думать о введении налога в России, нужно сначала разобраться с объемами выбросов.

Также на ПМЭФ договорились о начале строительства ВСД.