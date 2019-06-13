Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России "углеродный налог". Об этом он сообщил РИА Новости в рамках ПМЭФ.
По его мнению, это необходимо сделать для стимулирования промышленников в вопросе сокращения вредных выбросов. В Евросюзе, например, импортные товары облагаются дополнительным налогом, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2.
Если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5-7-10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт.
Анатолий Чубайс
Однако, чтобы думать о введении налога в России, нужно сначала разобраться с объемами выбросов.
Также на ПМЭФ договорились о начале строительства ВСД.
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