Углеродный налог Чубайса может привести к росту тарифов ЖКХ

Кроме того, он может ускорить инфляцию.

Разработанный Министерством экономического развития законопроект об углеродном налоге может привести к росту тарифов ЖКХ и ускорить инфляцию. Об этом предупредили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут "Известия".

Автором инициативы стал глава "Роснано" Анатолий Чубайс. С помощью налога он хочет стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа в окружающую среду. Согласно документу, максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятия не должен превышать 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. В первую очередь новый закон коснется топливно-энергетических предприятий.

Поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, в РСПП отметили, что введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ. Кроме того, этот законопроект может привести к подорожанию продукции металлургов, стоимости транспортных услуг и ускорит темпы инфляции.

Стоит отметить, что Совет Федерации не поддержал инициативу Чубайса, усомнившись в эффективности предложенных мер. Чиновники отправили предложения по доработке документа.

Ранее мы писали, что в России планируют ввести единую платежку за коммуналку.

Фото: Piter.TV