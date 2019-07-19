Ученый: "Глобальное потепление стало причиной учащения ливней в России"

В среднем годовое количество осадков увеличилось за последние десять лет на 2,2%.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал РИА Новости, что привело к тому, что мощные ливни пришли на смену дождям низкой и средней интенсивности в России.

Как рассказал ученый, причиной всему стало глобальное потепление. Так как температура поверхности земли увеличивается, то происходит более интенсивное испарение влаги. Потом влага накапливается в облаках и выбрасывается ливнями на землю.

В среднем годовое количество осадков увеличилось за последние десять лет на 2,2%. Но вместо затяжных дождей по несколько часов идут мощные и короткие ливневые дожди.

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Видео: YouTube/ Футажик

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