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Ученый: "Глобальное потепление стало причиной учащения ливней в России"

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В среднем годовое количество осадков увеличилось за последние десять лет на 2,2%.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал РИА Новости, что привело к тому, что мощные ливни пришли на смену дождям низкой и средней интенсивности в России.

Как рассказал ученый, причиной всему стало глобальное потепление. Так как температура поверхности земли увеличивается, то происходит более интенсивное испарение влаги. Потом влага накапливается в облаках и выбрасывается ливнями на землю.

В среднем годовое количество осадков увеличилось за последние десять лет на 2,2%. Но вместо затяжных дождей по несколько часов идут мощные и короткие ливневые дожди.

Экологи: "Для отсрочки глобального потепления нужно посадить 4,4 млрд га леса".

Видео: YouTube/ Футажик
YouTube/ nik0cc

 

 

Теги: глобальное потепление, дожди, ливни
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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