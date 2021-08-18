Глава ВОЗ заявил об уязвимости человечества из-за пандемии

По его словам, еще ни разу в жизни не случалось одновременно столько происшествий.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об уязвимости человечества из-за пандемии. Об этом он рассказал на брифинге в Женеве.

Гебрейесус отметил, что вместе с распространением COVID-19 в мире происходят стихийные бедствия, конфликты и изменение климата. По словам главы организации, он еще ни разу не видел, как одновременно случаются столько чрезвычайных происшествий.

Климатический кризис, стихийные бедствия, конфликты и пандемия COVID-19 толкают гуманитарную систему к ее абсолютному пределу и еще дальше. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Ранее в ВОЗ признали возможной версию с утечкой COVID-19 из лаборатории.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)