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Глава ВОЗ заявил об уязвимости человечества из-за пандемии

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По его словам, еще ни разу в жизни не случалось одновременно столько происшествий.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об уязвимости человечества из-за пандемии. Об этом он рассказал на брифинге в Женеве.

Гебрейесус отметил, что вместе с распространением COVID-19 в мире происходят стихийные бедствия, конфликты и изменение климата. По словам главы организации, он еще ни разу не видел, как одновременно случаются столько чрезвычайных происшествий.

Климатический кризис, стихийные бедствия, конфликты и пандемия COVID-19 толкают гуманитарную систему к ее абсолютному пределу и еще дальше.

Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Ранее в ВОЗ признали возможной версию с утечкой COVID-19 из лаборатории.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)

Теги: всемирная организация здравоохранения, коронавирус, пандемия, тедрос аданом гебрейесус, уязвимость, человечество
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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