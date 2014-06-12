В ВОЗ признали возможной версию с утечкой COVID-19 из лаборатории

По его словам, первая вспышка вируса могла начаться из-за одного из сотрудников лаборатории Уханя.

Исследователь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек признал возможной версию с утечкой коронавируса из лаборатории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV2.

По словам Эмбарека, первая вспышка COVID-19 могла начаться из-за сотрудника лаборатории в Ухане. Он уточнил, что человек мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории. Однако пока ученые не нашли точной причины распространения пандемии.

Ранее в ВОЗ прокомментировали штамм коронавируса "йота".

Видео: TV2