В ВОЗ признали возможной версию с утечкой COVID-19 из лаборатории

Исследователь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек признал возможной версию с утечкой коронавируса из лаборатории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV2.
По словам Эмбарека, первая вспышка COVID-19 могла начаться из-за сотрудника лаборатории в Ухане. Он уточнил, что человек мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории. Однако пока ученые не нашли точной причины распространения пандемии.
Ранее в ВОЗ прокомментировали штамм коронавируса "йота".
Видео: TV2
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