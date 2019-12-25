Кроме того, товары для животных тоже попадают под категории первой необходимости.

В пятницу 27 марта, стало известно о том, что в Ленобласти зоомагазины будут работать во время жесткого карантина. Об этом сообщает администрация региона.

Отмечается, что помимо ветклиник будут работать и магазины зоотоваров. Дело в том, что корма и прочее для животных попадают под категории первой необходимости.

Напомним, что Ленобласть вслед за Петербургом ввела временный запрет на работу кафе, фитнесс-клубов и общественных мест. В регионе в "нерабочую неделю" будут работать аптеки, продуктовые магазины и заправки.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти изменится расписание движения пригородных поездов.

Фото:pixabay