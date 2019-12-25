В Ленобласти хотят построить зоолечебницу на средства благотворителей

Уникальная клиника, в которой помогут как породистым, так и бездомным животным, появится на территории фонда "Я свободен" в Кингисеппском районе.

В 47-ом регионе готовятся воплотить крупный проект для помощи бездомным животным. По задумке благотворительного фонда "Я свободен", это будет зоолечебница, построенная исключительно за счёт пожертвований неравнодушных людей. Об этом сообщили на сайте организации.

Зоозащитники озабочены тем, что бездомных животных соглашаются лечить далеко не во всех ветеринарных клиниках, а в случае приёма такого пациента выставляют огромные счета. Новая лечебница будет принимать всех животных, независимо от наличия хозяина.. Помимо кошек и собак, помощь там будет оказывать даже лошадям.

Учреждение намерены открыть на территории "Свобода центра" в деревне Луизино Кингисеппского района. Проект здания уже подготовили, необходимое оборудование передадут предприниматели. Сейчас благотворители собрали на создание клиники 10 тыс. рублей из 3 млн необходимых. При благоприятном исходе зоолечебницу откроют не позднее IV квартала 2023 года.

Помощь проекту можно оказать с помощью страницы н сайте planeta.ru.

Ранее мы сообщили о том, что инвалидам по зрению в Петербурге предложили доплату за содержание собак-проводников.

Фото: Свобода Центр