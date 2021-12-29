Зонт с памятника Карлу Булле на Малой Садовой улице демонтировали для реставрации

После работ по восстановлению покрытия его вернут на место.

Днем в четверг, 20 января, в сообществе МО Дворцового округа в Петербурге рассказали, куда делся зонт с памятника Карлу Булле.

В конце декабря зонт демонтировал фонд исторической фотографии Карла Буллы и отправил его на реставрацию покрытия. После проведения работ по восстановлению, часть скульптуры вернут на место.

В сообществе отметили, что новости о краже зонта и повреждении его наледью с крыши недостоверны.

Памятник уникальный, говорят в мире практически нет аналогов нашему памятнику фотографам, ждем зонт с после реставрации с нетерпением. сообщил местный житель

Напомним, памятник отцу российской репортажной фотографии Карлу Булле и его английскому бульдогу установили в 2001 году, где в начале прошлого века открылось фотоателье семьи Булла. Специалисты отметили, что статуя не является портретной, а представляет собой собирательный образ петербургских фотографов конца XIX начала XX вв. По легенде, делать фото со скульптурой нужно, взяв его под правую руку, так же для финансового благополучия с ним "мирятся" мизинцами.

Фото: Муниципальное образование МО Дворцовый округ / Вконтакте