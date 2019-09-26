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Наледь с крыши повредила памятник фотографу Карлу Булле на Малой Садовой
Сегодня, 18:18
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Наледь с крыши повредила памятник фотографу Карлу Булле на Малой Садовой

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Скульптура осталась без трости от зонта.

Наледь с крыши повредила памятник фотографу Карлу Булле, расположенный на Малой Садовой улице. Об очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Скульптура осталась без трости от зонта. Не исключено, что виной тому неаккуратные работы по очистке крыш от снега и наледи. Однако точная причина в настоящий момент неизвестна. 

Фото: пресс-служба администрации Центрального района

Администрация Центрального района в курсе инцидента. В скором времени чиновники обсудят восстановительные работы.

Главное фото: Telegram / Федот-стрелец

Теги: малая садовая улица, памятник фотографу карлу булле
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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