Наледь с крыши повредила памятник фотографу Карлу Булле на Малой Садовой

Скульптура осталась без трости от зонта.

Наледь с крыши повредила памятник фотографу Карлу Булле, расположенный на Малой Садовой улице. Об очевидцы рассказали в социальных сетях.

Скульптура осталась без трости от зонта. Не исключено, что виной тому неаккуратные работы по очистке крыш от снега и наледи. Однако точная причина в настоящий момент неизвестна.

Фото: пресс-служба администрации Центрального района

Администрация Центрального района в курсе инцидента. В скором времени чиновники обсудят восстановительные работы.

Главное фото: Telegram / Федот-стрелец