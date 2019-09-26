Наледь с крыши повредила памятник фотографу Карлу Булле на Малой Садовой

Наледь с крыши повредила памятник фотографу Карлу Булле, расположенный на Малой Садовой улице. Об очевидцы рассказали в социальных сетях.
Скульптура осталась без трости от зонта. Не исключено, что виной тому неаккуратные работы по очистке крыш от снега и наледи. Однако точная причина в настоящий момент неизвестна.
Фото: пресс-служба администрации Центрального района
Администрация Центрального района в курсе инцидента. В скором времени чиновники обсудят восстановительные работы.
Главное фото: Telegram / Федот-стрелец
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