Стоимость такой гарнитуры оценивается в 4,3 млн рублей.

В России представили золотую версию беспроводных наушников Apple. Гарнитура AirPods Pro вышла на рынок продаж под названием Caviar AirPods Gold Edition. Об этом сообщает портал RTOWN.

Цена золотых наушников составит 4,3 млн рублей. Целевая аудитория товара, пока неизвестна. Отметим, что обычная версия беспроводных наушников AirPods Pro в РФ стоит 21 тысячу рублей.

У золотой гарнитуры есть "прозрачный" режим. Он позволяет слышать не только музыку, но и звуки внешнего мира. Эта функция пригодится, чтобы, к примеру, не пропустить шум приближающего авто во время пробежки. Переключиться с активного режима на "прозрачный" можно с помощью датчика на корпусе наушников.

Новая версия AirPods Pro представляет собой вакуумные наушники-вкладыши. Пользователи гарнитуры будут испытывать куда меньший дискомфорт, чем это было при использовании других устройств.

Ранее мы писали, что Motorola перевыпустила свою "раскладушку". Теперь она стоит 96 тысяч рублей.

Фото: caviar-phone.ru

Видео: YouTube / riyadh al-khaledi