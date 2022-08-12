Золотая осень ожидается 13 октября в Петербурге и Ленобласти

Бкз дождей и солнечно — последние моменты тёплой погоды.

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришла золотая осень. Без дождей. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в воскресенье, 13 октября, покажут до +10 градусов.

Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Днём облачная с прояснениями погода, во второй половине дня небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью восточных направлений слабый, днём восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью до +6 градусов, в пригородах местами до -1 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что биолог рассказал, что можно собрать в лесах Петербурга и Ленобласти в октябре.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"