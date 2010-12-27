В этом году знак качества получили три петербургские компании, занимающиеся пошивом школьной формы

Это гарантирует покупателям 100-процентное качество товара.

В этом году три компании, занимающиеся пошивом школьной формы, получили петербургскую марку качества. Это значит, что покупатели могут со 100-процентной уверенностью покупать товар и не беспокоиться о его безопасности. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" Александр Засядь-Волк.

Люди могут смело покупать товар, на котором присутствует знак качества. Мы проверяем состав ткани, стандарты производства, санитарные показатели, документацию и регистрацию фирмы и многое другое. Все это гарантирует покупателю, что товар, который лежит на полке, соответствует всем необходимым нормам. Александр Засядь-Волк

Ранее мы рассказывали, куда жаловаться петербуржцам на некачественную школьную форму.

Фото: Piter.TV