Куда жаловаться петербуржцам на некачественную школьную форму?

С жалобами можно обращаться на горячую линию Роспотребнадзора.

Через две недели начнется новый учебный год, а это значит, что родителям пора задуматься о подготовке ребенка к школе. Одной из самых важных покупок является школьная форма. В ней ребенок будет проводить больше всего времени. Но что делать, если вы уже купили одежду, а она оказалась некачественной? Об этом рассказала начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Лидия Яковлева.

В Петербурге с 16 августа по 4 сентября работает горячая линия Роспотребнадзора (телефон есть на официальном сайте ведомства). Родители могут позвонить и рассказать, где они купили некачественную школьную форму. Специалисты проверят это место и если найдут нарушения, то разместят на сайте информацию о некачественном товаре. Лидия Яковлева

Если вы еще не купили одежду для ребенка, то на горячей линии вы можете получить советы по ее выбору. Они также доступны на сайте Роспотребнадзора. Там же вы сможете найти информацию о некачественных товарах, которые могут быть еще в продаже.

Ранее мы публиковали советы Роскачества по выбору школьной формы.

Фото: Piter.TV