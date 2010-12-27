Как выбрать школьную форму: рекомендации Роскачества

Piter.TV публикует советы по выбору одежды для школьников.

Через две недели начнется новый учебный год, а это значит, что родителям пора задуматься о подготовке ребенка к школе. Одной из самых важных покупок является школьная форма. К ее выбору необходимо подходить наиболее тщательно, так как ребенок будет ходить в ней как минимум с сентября по май. Piter.TV рассказывает вам, на что необходимо обращать внимание при самостоятельной покупке одежды для школьников. Мы публикуем советы Роскачества, разработанные совместно с Минпромторгом.

Стоит ли доверять руководству школы самостоятельно выбирать школьную форму?

По словам специалистов Роскачества, руководство школы не имеет право самостоятельно выбирать конкретное место покупки или ателье для пошива школьной формы. Также оно не может выбирать ткань, размеры и другие потребительские характеристики, не обсудив все это с родительским комитетом.

Как выбрать ткань для школьной формы?

Эксперты советуют тщательно выбирать ателье, в котором вы будете заказывать пошив школьной формы. Необходимо обращать внимание на качество ткани, на состав верха материала и подкладки. Для климатических условий средней полосы оптимальным считается состав с содержанием шерсти 60-80 %. Не пугайтесь синтетики — в разумных количествах она только улучшается свойства ткани: вещь становится прочнее, меньше мнется и лучше сидит. Однако и злоупотреблять с полиэстером или полиамидом не стоит. Такая ткань не будет "дышать" и впитывать влагу. Это правило действует как для подкладки, так и для верхнего слоя пиджака, брюк и юбки.

Покупатель имеет право у поставщика запросить документы и сравнить артикулы. Также можно сфотографировать документ. Если ребенок начнет чесаться или потеть, у него появится сыпь от ношения формы, то родители могут обратиться в орган сертификации, который был указан в документе, описать все свои проблемы и получить компенсацию. Копию жалобы необходимо направить в Федеральную службу по аккредитации. Если найдутся какие-либо нарушения, то орган по сертификации закроют, и небезопасная продукция больше не будет продаваться и вредить детям.

Сколько стоит школьная форма?

Стоимость школьной формы зависит от качества тканей и объемов производства предприятия. В целом, цена на изделие не должна быть ниже 1500 рублей, так как она является ниже себестоимости формы.

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