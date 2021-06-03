Змею-пловчиху заметили в Средней Невке

Как рассказали в Ленинградском зоопарке, плавать в той или иной мере могут практически все змеи.

На волнах Средней Невки петербуржцы запечатлели небольшую змею. Путешественницу увидели у 2-го Елагина моста в районе ЦПКиО. Видеозапись разместили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

В Ленинградском зоопарке прокомментировали змейку "Фонтанке". Как рассказали в зверинце, плавать в той или иной мере могут практически все змеи. Змеи Ленинградской области плавают хорошо, особенно ужи. При этом они добавили, что плавающую змею в городе можно встретить редко.

Ранее мы писали, что в нескольких районах Петербурга горожане наткнулись на гадюк. Напомним, змею нельзя трогать. Вместо этого важно дать ей дорогу, чтобы особь уползла.

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