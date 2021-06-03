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Змею-пловчиху заметили в Средней Невке

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Как рассказали в Ленинградском зоопарке, плавать в той или иной мере могут практически все змеи.

На волнах Средней Невки петербуржцы запечатлели небольшую змею. Путешественницу увидели у 2-го Елагина моста в районе ЦПКиО. Видеозапись разместили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте". 

В Ленинградском зоопарке прокомментировали змейку "Фонтанке". Как рассказали в зверинце, плавать в той или иной мере могут практически все змеи. Змеи Ленинградской области плавают хорошо, особенно ужи. При этом они добавили, что плавающую змею в городе можно встретить редко. 

Ранее мы писали, что в нескольких районах Петербурга горожане наткнулись на гадюк. Напомним, змею нельзя трогать. Вместо этого важно дать ей дорогу, чтобы особь уползла.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: елагин мост, змея
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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