Зловещие предсказания Майя: Конец света наступит еще до Нового Года

Появились уточненные даты "конца света" по календарю Майя.

Специалисты, которые изучают календарь Майя, уточнили дату начала конца света.

Оказывается при расшифровке наследия Майя "переводчики" ошиблись ровно на 5 лет. Теперь "начало конца света" нам обещают 21 декабря 2017 года. Апокалипсис связывают с приближением загадочной планеты Нибиру. Ее размеры столь огромны, что ее гравитационное поле окажет необратимые последствия для Земли и всего человечества.

Piter.TV неоднократно рассказывал о различных рода предсказаниях конца света, но пока ни одно из этих пророчеств и расчетов не подтвердились. Хотя некоторые специалисты считают, что "конец света" уже давно наступил, просто мы пока не осознали и не прочувствовали этого. По их словам, мы уже живем в совершенно другом мире, который движет нас с неумолимой скорости к вымиранию и гибели планеты.

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