Злоумышленники вынесли из дома в поселке Песочное 150 тыс.долларов

Судя по всему, мужчина не был в доме на протяжении четырех месяцев.

Неизвестные похитили из дома в поселке Песочное крупную сумму денег. Теперь их разыскивает полиция, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевший обратился в полицию Курортного района 23 марта. Мужчина рассказал о том, что в период с 15 ноября 2019 по 21 марта 2020 злоумышленник похитил из дома на Новгородской улице 150 тыс. долларов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители занимаются розыском и задержанием грабителей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лжесотрудники банка обманули трех петербурженок на 1,5 млн рублей

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