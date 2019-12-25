Лжесотрудники банка обманули трех петербурженок на 1,5 млн рублей

Женщины сами перевели на счета мошенников денежные средства.

Полиция Петербурга ищет мошенников, которые представились сотрудниками банков и обманули трех женщин на крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам одной из жертв, ей позвонили якобы из банка и сообщили, что с ее личного счета могут пропасть деньги. Мошенники посоветовали женщине перевести накопления на счет, который они отправят. Петербурженка поверила и лишилась 180 тысяч рублей. Аналогичным способом мошенники обманули двух других жительниц Петербурга. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенники хотели завладеть государственной жилплощадью.

Фото: Piter.TV