В Петербурге мошенники хотели завладеть государственной жилплощадью

Мужчины подделали документы и вступили в наследство на квартиру.

В среду, 11 марта, в результате оперативно-розыскных мероприятий в Петродворцовом районе Петербурга задержали двух 49-летних мужчин, которых подозревают в мошенничестве. Об этом стало известно Piter.TV.

По версии следствия, задержанные в период с 18 сентября по 29 октября 2019 года изготовили поддельные свидетельства о рождении и вступили в наследство на квартиру, расположенную в доме №5/2 на улице Суворовской. Кадастровая стоимость жилплощади составляет 4 млн 171 тысячу 94 рубля 15 копеек. Квартира до этого принадлежала администрации Санкт-Петербурга. В итоге мужчины причинили государству ущерб в особо крупном размере.

В ходе обысков по месту жительства задержанных изъяли мобильные телефоны, носители информации, банковские карты и выписки с банковских счетов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV