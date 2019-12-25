В Сосновом бору мошенники заставляли людей брать кредиты в салоне связи

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию поступила информация о мошенничестве.
Сообщалось, что в Сосновом Бору в салоне связи "Мегафон" лица цыганской внешности обманным путём принуждают людей брать кредиты.
Полиция выехала на место происшествия и задержала несколько подозреваемых.
Было установлено, что путем обмана они заставили мужчину оформить кредит в банке на сумму 76 745 рублей для покупки мобильного телефона "Айфон 11".
Затем уже в другом салоне связи они пытались оформить ещё один кредит на мужчину.
Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ ("Мошенничество")
Ранее мы сообщили, что в Петербурге предстанут перед судом адвокаты-мошенники.
Фото: Pixabay
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