В Петербурге предстанут перед судом адвокаты-мошенники

Они обещали обвиняемым "решить" их дело за два миллиона рублей.

В Московском районе Петербурга завершено расследование уголовного дела в отношении двух адвокатов, которые обвиняются в покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, адвокаты знали, что в производстве ФСБ есть дело в отношении супругов по факту фальсификации доказательств. Адвокаты связались с обвиняемыми и предложили им "решить" их дело за два миллиона рублей. В сентябре прошлого года адвокаты получили муляж денег и их задержали оперативники УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Один из обвиняемых также фальсифицировал доказательства, оказывая правовую помощь семи иностранцам. Мигрантам после этого запретили въезжать в Россию.

Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV