На Дунайском со школьницы вместо порчи сняли ювелирные украшения

Сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей.

В Петербурге раскрыто мошенничество под предлогом снятия порчи. Жертвой обмана стала 14-летняя школьница, которая за снятие порчи отдала ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заявление в полицию от местной жительницы поступило 11 февраля. Петербурженка сообщила, что в этот день неизвестная женщина ввела в заблуждение её 14-летнюю дочь и под предлогом снятия порчи похитила ювелирные украшения. Сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей. Инцидент произошел у дома №27 по Дунайскому проспекту.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в данном преступлении задержали 45-летнюю жительницу города Волхова Ленобласти. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и находится под подпиской о невыезде.

Петербурженка заплатила полмиллиона за очистку компьютера от вируса.

Видео: МВД