Петербурженка заплатила полмиллиона за очистку компьютера от вируса

Пенсионерка сама дала мошенникам карты с пин-кодом, так как у неё не было наличных денег.

Мошенники потребовали от пожилой жительницы Петербурга расплатиться за настройку компьютера, в котором якобы завелся опасный вирус. В итоге 85-лентяя петербурженка лишилась почти полумиллиона рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка обратилась в полицию накануне вечером. Она рассказала, что к ней домой на Бассейную пришли трое настройщиков, которые спасли её компьютер от "опасного" вируса. Наличных дома у женщины не было, поэтому злоумышленники убедили её, что сами снимут нужную сумму с её карт.

Пенсионерка отдала две банковские карты с пин-кодами. С одной карты злоумышленники сняли 50 тысяч рублей, со второй – 420 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге задержали охотников за похоронными деньгами.

Фото: Piter.TV