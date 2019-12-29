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Петербурженка заплатила полмиллиона за очистку компьютера от вируса
Сегодня, 9:36
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nastya960

Петербурженка заплатила полмиллиона за очистку компьютера от вируса

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Пенсионерка сама дала мошенникам карты с пин-кодом, так как у неё не было наличных денег.

Мошенники потребовали от пожилой жительницы Петербурга расплатиться за настройку компьютера, в котором якобы завелся опасный вирус. В итоге 85-лентяя петербурженка лишилась почти полумиллиона рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка обратилась в полицию накануне вечером. Она рассказала, что к ней домой на Бассейную пришли трое настройщиков, которые спасли её компьютер от "опасного" вируса. Наличных дома у женщины не было, поэтому злоумышленники убедили её, что сами снимут нужную сумму с её карт.

Пенсионерка отдала две банковские карты с пин-кодами. С одной карты злоумышленники сняли 50 тысяч рублей, со второй – 420 тысяч рублей.  

Ранее в Петербурге задержали охотников за похоронными деньгами. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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