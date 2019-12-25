Злоумышленники украли посылки в отделении "Почты России" на Дальневосточном проспекте

Злоумышленники повредили и вскрыли часть посылок.

В ночь на пятницу, 5 ноября, в Невском районе Петербурга злоумышленники ограбили отделение "Почты России". Неизвестные украли посылки, передает "Фонтанка".

Как сообщили в пресс-службе организации, грабители разбили окно в здании на Дальневосточном проспекте, 42Е. Злоумышленники повредили и вскрыли часть посылок. На данный момент точное количество испорченного и украденного неизвестно.

Ущерб клиентам мы возместим в соответствии с действующим законодательством. сообщили в пресс-службе "Почты России"

Ранее мы сообщали, что в этом году на Невском проспекте откроется флагманское отделение "Почты России".

Фото: Piter.tv