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Злоумышленники украли посылки в отделении "Почты России" на Дальневосточном проспекте
Сегодня, 18:22
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Злоумышленники украли посылки в отделении "Почты России" на Дальневосточном проспекте

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Злоумышленники повредили и вскрыли часть посылок.

В ночь на пятницу, 5 ноября, в Невском районе Петербурга злоумышленники ограбили отделение "Почты России". Неизвестные украли посылки, передает "Фонтанка".

Как сообщили в пресс-службе организации, грабители разбили окно в здании на Дальневосточном проспекте, 42Е. Злоумышленники повредили и вскрыли часть посылок. На данный момент точное количество испорченного и украденного неизвестно.

Ущерб клиентам мы возместим в соответствии с действующим законодательством.

сообщили в пресс-службе "Почты России"

Ранее мы сообщали, что в этом году на Невском проспекте откроется флагманское отделение "Почты России".

Фото: Piter.tv

Теги: дальневосточный проспект, ограбление, почта россии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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