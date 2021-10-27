В этом году на Невском проспекте откроется флагманское отделение "Почты России"

В настоящий момент в помещении идет ремонт.

До конца этого года в Петербурге откроется новое флагманское отделение "Почты России", которое расположится на Невском проспекте, 70А. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал директор макрорегиона "Северо-Запад" "Почты России" Дмитрий Серебренников.

В отделении появятся десять операционных окон и два окна Почта Банка. Клиентам будут доступны все виды почтовых услуг, также можно будет приобрести филателистическую продукцию и розничные товары.

Новое отделение уже согласовано с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В настоящий момент в помещении идет ремонт.

Ранее мы писали, что в Петербурге отделения "Почты России" изменят режим работы 3, 4 и 5 ноября.

Фото: ВКонтакте / Почта России / Masha Serova