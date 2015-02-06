В Петербурге отделения "Почты России" изменят режим работы 3, 4 и 5 ноября

В период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября, отделения будут работать по обычному графику.

В Петербурге отделения "Почты России" изменят режим работы в связи с Днем народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября, отделения будут работать по обычному графику, но не 3, 4 и 5 ноября.

В среду, 3 ноября, все почтовые отделения закроются на час раньше, кроме отделений с круглосуточным режимом работы. В четверг, 4 ноября, работать будет только одно отделение, расположенное на Невском проспекте, 87. В пятницу, 5 ноября, офисы "Почты России" будут принимать клиентов по графику субботы.

Ранее Piter.TV рассказал, что будет закрыто и открыто на нерабочей неделе в Петербурге.

Фото: Piter.tv