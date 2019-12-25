Злоумышленники связали охранника для взлома офиса на Московском шоссе

Инцидент произошел ранним утром 12-го августа.

Группа неизвестных проникли в офисное здание на Московском шоссе. Злоумышленники в черных одеждах связали охранника скотчем и оттащили его в служебное помещение. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Утром 12-го августа охранник обратился по номеру "112" с сообщением о том, что его связали неизвестные, сняли сигнализацию и взломали кабинеты. После того, как правоохранители прибыли на место, было установлено, что они проникли в здание, отжав стеклопакет окна. На шум пришел охранник. После того, как его связали, они взломали входные двери в 150 офисах и скрылись с места.

Перечень и сумма похищенного устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге полицейские застрелили автомобилиста, сбежавшего после проверки машины.

Фото: Piter.TV