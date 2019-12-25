В Петербурге полицейские застрелили автомобилиста, сбежавшего после проверки машины

Под капотом в автомобиле нашли сверток с оружием.

Ранним утром в среду, 12 августа, проверка автомобиля сотрудниками ППС Петербурга закончилась стрельбой и трупом. Как рассказала "Фонтанка", водитель остановленной машины пытался напасть на полицейских.

Инспекторы остановили "девятку" на Боровой улице, автомобиль ехал без включенных фар. При осмотре машины под капотом нашли сверток в полиэтилене, и в этот момент водитель ударил одного из полицейских крышкой капота по голове и побежал во дворы. Там его догнал второй инспектор и встретил противостояние со стороны автомобилиста – тот пытался отнять у полицейского табельный пистолет. Лейтенант трижды выстрелил в злоумышленника, тот скончался на месте от полученных ранений.

Убитым оказался 28-летней уроженец Дагестана, судимый ранее за незаконный сбыт оружия и участие в незаконном бандитском формировании. В свертке из-под капота лежали обрезы винтовки и охотничьего ружья. Следователи Петербурга начали проверку по поводу законности применения оружия.

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Фото: Piter.TV