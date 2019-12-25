Ссора охранника и мигранта на проспекте Просвещения закончилась выстрелом в спину

За оружие взялся старший оппонент.

Вечером 30 июля на проспекте Просвещения в Петербурге разразился конфликт со стрельбой. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, в полицию в то же время сообщили об огнестрельном ранении из травматического оружия.

Прибывшая на место полиция задержала на месте 53-летнего охранника частной организации, обслуживающей площадку компании "Автокод". Как выяснилось, на разгрузочной площадке мужчина поссорился с 21-летним мигрантом, резкий конфликт закончился выстрелом в спину молодому оппоненту. С ранением спины и ушибом грудного отдела позвоночника молодого человека госпитализировали. У стрелка изъяли пистолет и шесть патронов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что полиция поймала одного из грабителей, напавших на человека в Спасском переулке.

Фото: Piter.TV