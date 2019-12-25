Полиция поймала одного из грабителей, напавших на человека в Спасском переулке

Вместе с сообщником мужчина ударил прохожего и отобрал у него сумку.

В Петербурге 28 июля поймали подозреваемого в нападении на прохожего мужчину. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, еще 19 июля полицейские получили заявление от мужчины, ограбленного в Спасском переулке.

В тот день пострадавший сообщил, что на него напали двое неизвестных, ударили его и убежали, отобрав сумку с документами, банковской картой и телефоном. Нападение в арке дома увидел и охранник бизнес-центра неподалеку, который привел пострадавшего в здание и вызвал полицию. Ограбленный оценил потерю в 3,5 тысяч рублей, правоохранители возбудили уголовное дело о грабеже.

Пойманным оказался ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина, его арестовали. Второго грабителя пока ищут.

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Фото: Piter.TV