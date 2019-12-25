Цыганка под видом электрика обворовывала пенсионеров в Ленобласти

Общая сумма украденного составила более 500 тысяч рублей.

Полиция Ленобласти задержала 44-летнюю цыганку, которую подозревают в совершении серии краж. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и ЛО.

Задержанная причастна как минимум к трем преступлениям, которые были совершены 18 марта, 22 и 23 июля 2020 года. Цыганка под видом электрика приходила в квартиры пожилых людей, проверяла розетки при помощи фонарика и имитировала прибор для измерения напряжения. После женщина убеждала пенсионеров, что у них имеется переплата по квартплате.

Мошенница предлагала своим жертвам компенсацию, доставала купюру в 5 тысяч рублей и просила сдачу. Таким образом, женщина узнавала место хранения денег, и в отсутствии людей рядом, похищала их. Общая сумма украденного составила более 500 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Во время обыска из квартиры подозреваемой изъяли четыре ноутбука, 11 мобильных телефонов, устройство, похожее на прибор для подавления сигнала, записную книжку, штык-нож и резиновую палку с поперечной рукояткой. Следствие выяснило, что женщина была ранее судима.

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