Росгвардейцы поймали похитителей скамейки из офиса на Дыбенко

Они похитили банкетку из центра приема платежей энергетической компании.

Накануне в Петербурге росгвардейцы задержали двух ранее судимых мужчин, которые похитили скамейку из центра приема платежей энергетической компании на улице Дыбенко. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Изначально пьяные мужчины зашли в помещение, чтобы просто укрыться от дождя. Однако, они стали сильно шуметь и их попросили выйти. Злоумышленники не придумали ничего лучше, как забрать с собой скамейку и уйти.

Сотрудники Росгвардии по "горячим" следам недалеко от места происшествия увидели двух подозреваемых, которые несли банкетку. Обоих задержали, у одного мужчины уже была судимость за хранение наркотиков, у второго плюсом к этой статье имеются судимости за кражу и применение насилия в отношении представителя власти.

Кража скутера за 30 тысяч рублей в Колпино попала на видео.

Фото: pixabay