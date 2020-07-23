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Кража скутера за 30 тысяч рублей в Колпино попала на видео

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Неизвестный отвязал транспортное средство от ограждения, после чего скрылся вместе с ним.

Неизвестный похитил скутер за 30 тысяч рублей, который был припаркован у жилого дома в Колпино. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Позавчера, 21 июля, владелец транспортного средства обратился в полицию. Инцидент произошел у дома №24 по Заводскому проспекту. Ущерб оценили как значительный. Было установлено, что скутер угнали ранним утром 21-го июля.

Полиция проводит проверку и устанавливает личность злоумышленника. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после выстрела из газового пистолета в Колпино на обидчика завели уголовное дело. 

Видео: Piter.TV 

Теги: скутер, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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