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После выстрела из газового пистолета в Колпино на обидчика завели уголовное дело

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Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители задержали хулигана, который выстрелил из газового пистолета 18-летнему молодому человеку в городе Колпино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Полицейские задержали 20-летнего подозреваемого. 

Напомним, инцидент произошел 19-го июля на Соборной улице. Неизвестный вышел из черной машины, ударил мужчину, выстрелил в него из газового пистолета после чего скрылся. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавший получил травму глаза, его госпитализировали. 

Видео: Piter.TV

Теги: газовый пистолет, колпино, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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