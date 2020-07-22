После выстрела из газового пистолета в Колпино на обидчика завели уголовное дело

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители задержали хулигана, который выстрелил из газового пистолета 18-летнему молодому человеку в городе Колпино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Полицейские задержали 20-летнего подозреваемого.

Напомним, инцидент произошел 19-го июля на Соборной улице. Неизвестный вышел из черной машины, ударил мужчину, выстрелил в него из газового пистолета после чего скрылся. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавший получил травму глаза, его госпитализировали.

Видео: Piter.TV