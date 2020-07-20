  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:25
188
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: неизвестный выстрелил молодому человеку в голову из газового пистолета в Колпино

0 0

Пострадавший не знает, за что в него решили выстрелить.

Неизвестный выстрелил 18-летнему парню в голову из газового пистолета, а затем уехал. Инцидент попал на видео.

Как стало известно Piter.TV, случай произошел на Соборной улице в городе Колпино. На кадрах видно, как мужчина выходит из машины, делает резкие движения в сторону парня, а затем садится в авто. Пострадавший тем временем остается сидеть на асфальте. 

По нашей информации, у молодого человека химический ожог глаза. Его доставили в медицинское учреждение. Теперь правоохранители разыскивают обидчика. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Карпинского безработный мигрант напал на мужчину

Видео: Piter.TV 

Теги: газовый пистолет, госпитализация, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии