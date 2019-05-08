На улице Карпинского безработный мигрант напал на мужчину

Злоумышленник силой отобрал серебряную цепочку.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 июля в полицию поступило известие о разбойном нападении у д. 34 по ул. Карпинского. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что неизвестный напал на прохожего, избил и отобрал серебряную цепочку.

Известно, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный уроженец Узбекистана 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Ленинском проспекте неизвестный жестоко избил 33-летнюю женщину.

Фото: Pixabay