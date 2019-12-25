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На Ленинском проспекте неизвестный жестоко избил 33-летнюю женщину
Сегодня, 9:04
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Alena_Zinovieva

На Ленинском проспекте неизвестный жестоко избил 33-летнюю женщину

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Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 15 июля, в полицию Петербурга поступила информация о жестоком избиении 33-летней женщины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что неизвестный напал на свою жертву прямо у дома на Ленинском проспекте, в котором она проживает. В результате петербурженка попала в Александровскую больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематомы.

По факту случившегося проводится проверка. Злоумышленника ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Колпино трое в масках избили прохожего дубинками и обокрали.

Фото: pixabay.com

Теги: александровская больница, жестоко избил, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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