На Ленинском проспекте неизвестный жестоко избил 33-летнюю женщину

Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 15 июля, в полицию Петербурга поступила информация о жестоком избиении 33-летней женщины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что неизвестный напал на свою жертву прямо у дома на Ленинском проспекте, в котором она проживает. В результате петербурженка попала в Александровскую больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематомы.

По факту случившегося проводится проверка. Злоумышленника ищет полиция.

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