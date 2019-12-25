Злоумышленники связали хозяев квартиры в Петербурге и похитили их имущество

Двое задержанных являются жителями других городов.

Злоумышленники связали хозяев квартиры и гостя в квартире на набережной Обводного канала и обокрали их. Подозреваемых задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 4 июня. Четверо неизвестных мужчин в медицинских масках, постучав, вошли в коммунальную квартиру. Там злоумышленники распылили неустановленную жидкость из аэрозольного баллона и, угрожая петербуржцам травматическим оружием, связали трех мужчин в возрасте от 22 до 25 лет. Один из них находился в гостях.

После этого нарушители похитили деньги, ювелирные изделия, несколько мобильных телефонов и документы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых ― жителя Владимирской области 1992-го года рождения и гражданина 1985-го года рождения. У второго был изъят травматический пистолет.

В этот же день, 8 июня, был задержан еще один подозреваемый ― житель Читы 1997-го года рождения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подозреваемого в убийстве почти 25-летней давности задержали в Архангельской области.

Фото: Piter.TV