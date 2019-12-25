Злоумышленники сообщили о заминировании судов и ветки метрополитена в Петербурге

Опасных устройств не обнаружено.

Вчера, 17 августа, на электронные почты районных судов, лечебных учреждений и других заведений поступили сообщения о заминировании зданий. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщения поступали в период с 9 до 12 часов. Жертвами лжеминеров стали Петродворцовый федеральный районный суд, Детская городская больница им. Святой Ольги, родильный дом №6 и №9, станции метрополитена первой линии и здание одной компании.

В результате осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Из суда эвакуировали 25 сотрудников, на других объектах эвакуация не проводилась.

Сообщения о заминировании в Петербурге поступают регулярно.

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