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Злоумышленники сообщили о заминировании судов и ветки метрополитена в Петербурге
Сегодня, 9:05
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nadezhda_sib

Злоумышленники сообщили о заминировании судов и ветки метрополитена в Петербурге

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Опасных устройств не обнаружено.

Вчера, 17 августа, на электронные почты районных судов, лечебных учреждений и других заведений поступили сообщения о заминировании зданий. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщения поступали в период с 9 до 12 часов. Жертвами лжеминеров стали Петродворцовый федеральный районный суд, Детская городская больница им. Святой Ольги, родильный дом №6 и №9, станции метрополитена первой линии и здание одной компании. 

В результате осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. 

Из суда эвакуировали 25 сотрудников, на других объектах эвакуация не проводилась. 

Сообщения о заминировании в Петербурге поступают регулярно. 

Фото: pixabay.com 

Теги: заминирование, ложный акт терроризма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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