Петербургские суды снова эвакуируют из-за анонимок о минировании

Неизвестный пообещал бомбы также во всех "Пятерочках".

В двенадцатом часу дня в четверг, 13 августа, районные суды Петербурга снова получили электронные письма о минировании. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, сообщение было анонимным и гласило, что помимо судов заминированы еще и все магазины "Пятерочка".

На выход пришлось отправиться сотрудникам и посетителям Петродворцового, Василеостровского, Смольнинского и Октябрьского районных судов. Проводилась ли эвакуация в продуктовых магазинах, не уточняется. Не повезло также и судам Волгограда и Саратова, рассказали в пресс-службе: областные, районные и городские инстанции, а также первый суд общей юрисдикции получили похожие анонимки с угрозами.

Накануне правоохранители осмотрели более ста объектов после сообщений о заминировании в Петербурге.

Фото: pixabay; объединенная пресс-служба судов Петербурга